最後一輛「短豬」巴士今晚退役　「潛望鏡」與司機對望成追憶

巴士迷注意！九巴最後一輛有「短豬」之稱的富豪超級奧林比奧型號巴士，將於今晚（8日）完成最後一次出勤，並結束18年服役生涯。該巴士將行駛由樂富至觀塘碼頭的11D線，開出時間為晚上10時45分。

「短豬」一名最初由英文名稱「Bolvo Super Olympian」中的super一字演變為「豬扒」，並因車長僅10.6米，較同型號12米巴士稍短，故被本地巴士迷冠上該美名。九巴自2001年起共引入100輛該型號巴士，而今晚即將退役的「短豬」即於2005年起投入服務。就過去九巴曾將兩輛「短豬」贈予學校，用作正向教育及STEM教學，巴士指最後一輛「短豬」不久將來仍有機會與大家見面。

九巴學院總導師(車長訓練) 李錦輝在九巴工作22年。他憶述，相比當年其他車款，「短豬」車身短，適合行駛彎多路窄的路線，其軚感舒服，力度好，笑言自己由駕駛俗稱「熱狗」的無冷氣巴士，改為駕駛「短豬」時亦自覺「身份上升」。他介紹，「短豬」有不少特色，例如是九巴最後一款雙層巴士，下層部分座椅採用橫排布局，同時更是全港最後一款設有「潛望鏡」的巴士。他介紹，潛望鏡可追溯至1970年代，其設計透過兩塊鏡子反射影像，方便司機掌握上層車廂情況。他駕駛多年亦時有趣事發生，例如不少巴士迷會專程坐在上層前排座位，嘗試透過潛望鏡一睹司機駕駛手勢，當司機經探孔一望，眼前畫面只有巴士迷「大頭」。對於近年引入的新款巴士全數改為閉路電視監控，他認為是時代進步，減少盲點，令司機能更全面觀察上層情況。