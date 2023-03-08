政Whats噏：3.8婦女節議員各有感悟　陳家珮郭玲麗着華服展美態

為咗紀念婦女權利嘅運動，每年嘅3月8日被定為「三八」婦女節或國際勞動婦女節。唔少女性今日(8日)都選擇大放異彩，而一眾立法會女議員亦唔執輸，就好似陳家珮同郭玲麗都穿着中國傳統女性服飾華服慶祝，只見2人嫣然一笑，盡情展現華服之美。

由郭玲麗喺社交平台上載嘅圖片顯示，2人身處一個花園，現場繁花似錦，陳家珮則坐下並雙手交疊，而郭玲麗則站立，2人同美景融為一體，亦充滿住年輕嘅氣息，有網民更留言話好漂亮添。而陳家珮近日亦出席一項「三八」婦女節嘅活動，佢指出依家世界上唔同嘅精英團體，都見到愈來愈多女性參與其中。而喺男女逐漸走向近乎平等嘅環境下，女性應該繼續努力學習新知識，喺唔同嘅領域發揮女性嘅強項，努力表現半邊天嘅支柱能力。

另外，議員梁美芬則喺內地開會，雖則無着華服，但都特意着上桃紅色嘅衫，同大家一齊慶祝，祝大家婦女節快樂咁話。期間更與近年專注設計珠寶及做社會事務嘅鄺美雲合照添！另一議員江玉歡就對「三八」婦女節好有感觸。佢指自己年幼時家境唔好，好少有機會穿裙子，並好羨慕其他女同學可打耳洞戴耳環。而大個咗之後，佢開始學習化妝打扮，但最後都明白自信先係女性最好嘅化妝品，不過佢對社會男女地位仲有保留。佢指出立法會女性議員屈指可數，僅有10幾個，而唔少年輕嘅專業女性，為咗照顧家庭而放棄專業發展。佢希望自己日後多為女性、特別係基層女性發聲。

至於議員張宇人則聯同該黨區議員、黨友等藉住婦女節，喺銅鑼灣街頭向一眾為社會、為家庭不辭勞苦嘅女士致贈鮮花，送上祝福與感謝。