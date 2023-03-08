啟德碼頭疫後再現郵輪　船公司將開辦公海及台灣遊

啟德郵輪碼頭於新冠疫情爆發3年後再次接待外國遊客！有德國郵輪今日(8日)停靠啟德碼頭，亦是本地解除所有防疫措施後，該碼頭首次停靠郵輪。啟德郵輪碼頭管理及營運商「環美郵輪碼頭」董事總經理班智榮說，同日會有另一艘郵輪抵港，該郵輪將以本港為母港，明天(9日)將接待共4艘郵輪，稱盛況乃自郵輪復航以來首次出現，又說香港今年將接待至少16間不同郵輪公司超過150航次，稱郵輪旅遊的前景將再現光明。

德國公司途易郵輪(TUI Cruises)的郵輪「邁希夫5號」(Mein Schiff 5)今早7時停靠啟德郵輪碼頭。郵輪擁有15個乘客甲板，包括1,267個客艙，提供劇場，室外游泳池，桑拿浴室等娛樂設施，亦設有13個餐廳和小酒館，13個酒吧等。該郵輪在香港短暫停留1晚後，將在明天(9日)晚上7時離開。根據網上郵輪預約平台資料，郵輪將在本月28日早上8時重臨香港，並在本月及4月以啟德郵輪碼頭為母港推出多趟航程，包括前往日本、南韓、台灣等地。

另一郵輪「名勝世界壹號」亦於今日抵港，並在新母港的正式營運，本周五(10日)起展開多個公海遊航程，於下月2日起推出往返香港及台灣高雄、澎湖的4天航程。公海遊逢周三、周五及周日由本港出發，分別為3日2夜及2日1夜航次，2晚航程每位由588元至788元起，連同港務費350元及船上服務費260元，即2晚由1,198元起。中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫表示，至今已有200人報名公海遊，而往來高雄的航次亦有30多人有意參加，形容反應踴躍。