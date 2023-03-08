金錢引誘10歲女童口交並拍片　髮型師認罪囚28個月

39歲髮型師於網上結識年僅10歲女童後，以金錢引誘對方進行性活動，除要女童赤裸替他口交，還將女童替他手淫的過程拍片。他其後被捕，執法人員在其流動裝置發現他狎弄其他未成年女童的影片，及其他涉及兒童色情之影片錄像。他上月承認向16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作及管有兒童色情物品共3罪，今天(8日)被判監28個月。

本案為區域法院案件，但今天被安排在荃灣法院大樓判刑。被告鄧澤輝早前承認於2019年9月1日至9月7日間某日，在旺角上海街某單位向1名年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為；及以電話製作3段載有兒童色情物品的影片；及於上址管有兒童色情物品，即儲存於他的流動電話內的22個錄影片段。據控方紀錄，他在17歲時曾因與當時15歲的女友性交，而有與未滿16歲女童非法性交的案底。法官林嘉欣判刑時指，案中事主年僅10歲，本身已十分嚴重。被告拍片就更增加其嚴重性。雖然未有證據顯示被告曾分享相關錄像，但單單存有片段已令人感厭惡。

案情顯示，執法部門在2021年9月7日於被告的2部電腦及1部手提電話內發現兒童色情影片。被告被捕後於警誡下稱，影片是由通訊軟件群組下載。此外他亦曾於網上認識女童後，要求她們在住所內替他口交，每次酬勞為1,000港元。其後調查證實，被告藏有22段兒童色情錄像，當中3段屬於2名受害女童，內容涉及1名10歲女童替被告手淫、被告戴上避孕套時撫摸該女童下體，及正值青春期的女童擺出色情姿勢。

案件編號：DCCC 322/2022