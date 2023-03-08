婦女協會指取消遊行決定艱難　竭力落實細節仍未能成事

香港婦女勞工協會原定本周日(5日)在灣仔舉行爭取婦女權益遊行，其後宣布取消，已獲批的不反對通知書亦隨之失效，執法部門表明若有人仍繼續集結，或觸犯《公安條例》下「參與未經批准集結」罪。協會今日(8日)發聲明，指縱使行動取消，婦女聲音不滅，並稱行動原本獲執法部門發出「不反對通知書」，及後執法部門多次約見，協會已竭力為落實行動而作出修訂協議，結果不能如願，不能落實舉辦為婦女發聲的遊行和集會。協會又說，對於有支持的團體或市民遭受壓力和警告，感到憤怒和難過。

協會表示感謝曾參與討論政策意見與製作示威牌的婦女，也感謝曾對行動表示支持和計劃參與的人士，但最終行動要取消，這個決定十分艱難、既遺憾亦無奈。另外，協會指出「這次有支持本會的團體或市民都遭到壓力和警告，曾令我們的心情跌入谷底，感到憤怒、無奈、難過、泄氣」，而社會仍有不公平的狀況，婦女和勞工的處境仍在惡化，協會選擇繼續堅持，努力爭取發聲和政策改善的空間。

有關遊行原定本周日(5日)早上11時舉行，由灣仔修頓球場出發至金鐘政府總部，並已獲批出不反對通知書。執法部門表示經過風險評估後發出不反對通知書，但主辦單位在平衡各方利弊後，決定不如期舉行遊行集會，因此不反對通知書已無效。