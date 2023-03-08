再培訓局連辦職場導航活動　助青年人規劃發展方向

僱員再培訓局(ERB)將於本月17日及18日，一連兩日舉行「青年培訓就業GPS@ERB」(「青年GPS」)職場導航活動，透過一系列的主題講座及實體工作坊，向15歲或以上、具副學位或以下教育程度的青少年，介紹具前景的行業和發展機會，以及相關培訓及空缺資訊，涵蓋創新科技、創意營商、動漫設計等範疇，協助青年人規劃進修及事業發展方向。

「青年GPS」首日將以線上「行業講座」揭開序幕，讓行業專家與一眾參加者互動交流；同日亦會舉行線上「招聘講座」，由各界僱主代表親身講解行業的最新行情和入職機會，涵蓋資訊及通訊科技、旅遊及酒店服務、飲食及健康護理業等行業；另外，人力資源專家將會主持「面試技巧講座」，親授面試秘訣。

至於活動第二日，則會舉辦4場「課程體驗工作坊」，讓參加者親身體驗課程技能訓練內容，包括「VR攻略」，介紹編寫虛擬實境應用程式和手機遊戲的技巧，以及「數碼攝影試一番」，解構商品及人像攝影的技巧等。

僱員再培訓局提醒，活動期間，參加者可透過網上平台即時查詢ERB課程資訊，以及遞交課程申請，並同時瀏覽及搜尋超過1,000個的職位空缺，「青年GPS」費用全免，由即日起接受登記，活動名額有限，額滿即止。