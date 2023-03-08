尖沙咀地盤4級火　消防指起火原因無可疑　地面栓泵未如常運作

尖沙咀中間道酒店地盤上周四(2日)發生四級大火，波及鄰近多座建築物。消防處發言人今日(8日)表示，火警發生當日，消防人員發現工地地面的固定消防泵未能正常運作，導致未能使用街道消防栓作為滅火水源，處方目前已根據《消防(消除火警危險)規例》，向工地承建商發出消除火警危險通知書。另火警調查組就此火警成因進行調查，根據現階段掌握的證據顯示，認為起火原因並無可疑。

消防處發言人表示，處方最近曾於2022年8月巡查上述建築工地，期間測試其輸水設施，以確保其運作正常，同時亦向負責人提供消防安全建議。惟當日進行滅火行動時，工地地面的固定消防泵未能正常運作。根據《建築工地的防火安全措施》，工地須在高層樓宇興建期間配備滅火用途輸水設施，如樓宇設計高度介乎30米至80米，承建商須安裝一套密封式輸水系統，或於適當樓層放置消防泵；以備一旦發生火警，消防人員可迅速撲滅火警。

發言人提醒，消防會適時派員巡查，並提供適當意見，確保負責人有妥善遵從有關要求，如有設施損壞、需要暫時關閉或改動，負責人須盡快通知該區消防局，並且採取適當的替代措施。若發現未被妥善遵從，消防處會根據上述《規例》向負責人發出消除火警危險通知書，要求在指定期限內糾正火警危險，違者可能會被檢控。