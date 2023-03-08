資助僱主每月7000元　城大助逾900畢業生就業

新冠疫情下經濟不景，企業招聘人才時變得審慎，畢業生更難求職。為助畢業生於疫情下順利投身職場，香港城市大學去年5月推出計劃，聯繫超過1萬個不同行業的僱主，提供資助予僱主聘請畢業生，共獲得近5,000個就業機會，協助超過900名應屆畢業生找到首份全職工作，有畢業生表示計劃的就業支援有助提升自信，亦有參與公司稱計劃減省了人力資源。

城大表示，「城」就開拓計劃(CARLS 3.0)已連續第3年舉行，撥款680萬港元，為應屆畢業生提供廣泛的就業資訊與幫助，包括一對一就業諮詢、職業配對、履歷審閱、面試技巧培訓、職位空缺推介等就業支援，亦向僱主提供每月7,000港元的資助，吸納更多企業參與計劃。去年計劃更成功為畢業生提供近5,000個就業機會，範疇涵蓋行政管理、市場營銷和銷售、建築/測量等行業，而城大畢業生於系統分析及電腦程序設計、工程、及會計/審計/稅務工作行業中獲得最多取錄機會。

現職企業培訓生的應屆畢業生余博穎指，一對一專業職涯規劃指導、履歷審閱、模擬面試等，有助畢業生及時掌握最新的職場資訊，裝備自己。計劃令她提升自信，最後亦透過計劃成功找到理想的工作。去年再度參與計劃的怡和機器有限公司執行董事趙志基稱，計劃幫助企業成功聘得精英，減省人力資源過濾不合適的履歷；而所提供的升級版配對基金更支持企業發展。