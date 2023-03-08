政府倡修例紓人手荒　海外護士受僱一定年期　獲免試在港註冊

香港醫護人手長年不足，惟政府一直未有計劃填充缺口，過去曾多次被批評難以緩解醫護荒。時至今日(8日)，港府終於提議修訂《護士註冊條例》增加護士人手供應，並增設2種註冊或登記途徑，且均不論是否香港永久性居民，其中特別註冊護士途徑若在本港指明機構全職受僱滿一定年期，並獲僱主確認表現滿意，將獲在港正式註冊資格，而毋須通過執業考試。當局將就建議進行諮詢，並於年中向立法會提交《護士註冊(修訂)條例草案》。

港府建議的引入護士途徑之一，是增設另一特別註冊/登記護士途徑，引入非本地培訓護士在衞生署、醫院管理局，以及其他機構執業，不論其是否香港永久性居民。當局建議非本地培訓護士如以特別註冊/登記在1間或多於1間指明機構全職受僱一定年期，並獲僱主機構確認其在服務期間作為護士的表現令人滿意及稱職，便有資格在港註冊/登記，毋須參加執業考試。

其次是增設有限度註冊/登記護士途徑，引入非本地培訓護士在護士訓練學校、院舍、護養院及其他社會服務單位等主要場所執業，不論其是否香港永久性居民。至於第三方面，是引入暫時註冊/登記護士安排，容許來自其他司法管轄區的護士在港短期學術交流及臨床示範，惟有關工作性質須為臨床教學或研究工作。政府會就上述提議諮詢護理專業、醫生及醫療界別、病人組織、社會福利界別及培訓機構。

一直以來，香港面對護士不足的情況，按照人口結構變化推斷醫療服務需要，預計普通科護士人手在中短期會持續短缺。此外，護士人手一直面對人口老化問題，逾30%護士已年屆50歲或以上，因此現時可能已接近退休年齡。與此同時，公營機構護士人手的流失率一直上升。除了公營醫療界別，社會福利界別亦在招聘及挽留護士人才時面對挑戰。