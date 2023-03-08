稱逾80%人撐定額罰款加辣　環境局料年底前生效

港府計劃大增定額罰款金額，亂拋垃圾、亂貼街招等個人罪行，由罰款1,500港元增倍至3,000港元；店舖阻街及非法棄置建築廢物則會增加3倍至6,000港元。環境及生態局引述公眾諮詢中，有逾80%人認同增加罰款金額，亦建議大幅調高法庭可判罰款，例如店舖阻街，一旦被告上法庭，由原本初犯可罰5,000港元，大增至2.5萬港元。政府預計最快今年第二季向立法會提交修訂草案，若年中獲通過，新罰款將於今年第四季生效。

環境及生態局今日(8日)向立法會提交的文件指，於去年12月19日展開為期1個月的公眾諮詢中，合共收到1,662份意見書，82.7%人認為要提高影響公眾地方潔淨及阻街罪行的定額罰款。當中就亂貼街招、亂拋垃圾、隨地吐痰等7項罪行，有約66%的人認同增加定額罰款金額至3,000港元；另有約23%則認為金額過高。至於提高店舖阻街及棄置大型垃圾的定額罰款至6,000港元，約60%受訪者認同加幅；認為增幅過高則有約28%。

局方引述諮詢結果指，有小部分人提出加幅要考慮市民及店舖承擔能力；認為現時經濟未復甦，並非提高定額罰款時機；亦有人促引入罰款累進制針對店舖阻街，以及強制亂拋垃圾人士提供社區清潔服務。環境局表示，會按照原訂建議提高定額罰款金額，但建議提高法庭可判罰的最高罰款額，變相若果以傳票形式控告「公眾地方吐痰」、「狗隻隨街大便」，首次定罪法庭可以判罰款最高1萬港元，再犯則可判2.5萬港元，較現時首次判罰款5,000港元大增。而店舖阻街罪行，一旦被告上法庭，罪成可判罰2.5萬港元及監禁3個月，罰款上限上調達4倍。