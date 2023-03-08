公院連生事故醫療冧檔　風水大師：人才流失「頂唔住個天花」

公立醫院接二連三發生嚴重事故，病人醫護安危成疑，醫療冧檔！奇門遁甲風水大師雲文子今日(8日)向《東網》解構本港醫療祕局，她稱觀察香港醫療系統的奇門遁甲，顯示「天柱星」逢「九天」臨「擊刑」，比喻本港醫療人才等流失嚴重，故「頂唔住個天花」，與多間醫院爆出冧天花、冧手術燈事故不謀而合。

雲文子表示，「天柱星」代表棟樑，一般而言若在年頭出現、公院天花「冧完又冧」，屬非常異常；而逢「九天」意味着不足、缺少，比喻本港醫療系統的人才、物資等均非常缺乏。整體來看，結合「天柱星」逢「九天」，亦即象徵本港醫療的人手及物資難以支撐整個醫療體系，「頂唔住個天花」出現斷層，導致醫療系統出現失調及混亂。但她亦補充指，市民毋須過分擔心，因「天柱星」亦代表自強，期望未來會有轉機。

至於「擊刑」代表的是口舌是非，象徵市民對本港醫療將怨聲載道，對醫療事故的投訴會愈來愈多，市民亦有感政府對醫療資源支援不足，希望未來投放更多資源。雲文子又擔心，此奇門遁甲亦預示了未來新建的公立醫院將有危機，例如醫院內的建築設施、設計未必百分百安全，或會在裝修等方面出現問題。