機械人做婦科手術　減低出血術後疼痛

使用機械人做手術的時代已經來臨，港怡醫院婦科腫瘤治療中心年初成立，引進各項先進手術科技，包括機械人手術及內窺鏡系統，並由跨專科團隊為每個病人制定治療方案。港怡醫院婦科腫瘤治療中心聯席總監吳東耀說，也許病人會擔心手術過程並非由醫生親自「操刀」，但機械人手術亦是微創的一種，更有助減低出血、術後疼痛。

吳東耀介紹多項嶄新儀器和醫療技術，包括機械人內窺鏡系統，可結合3D高清影像系統及鉸接式前端鏡頭，協助進行腹腔鏡手術，更由多孔演變成單孔及經陰道自然內腔道內鏡手術，有助減輕出血及術後疼痛，並縮短住院時間和加快復原。

對於機械人手術的操作，吳解釋：「好多病人會諗，用機械人做，係咪即係唔係你（醫生）做？咁就唔係嘅，個做法係一模一樣，只係比較仔細、清楚、無咁痛。」機械人的好處是結合電腦科技，例如醫生人手會郁動，但機械人則絕不郁動，雖然傷口數量一樣，但會比傳統人手操刀減少痛楚。而隨着科技進步，機械人手術的醫療費用會愈來愈便宜，更多病人可負擔。

港怡醫院執行總裁曾慶廉表示，治療中心雖於今年成立，但團隊已累積了1至2年經驗，治療了約數十個個案。長遠而言，他希望港怡醫院可以成為先進手術機械人及腹腔鏡系統的研究、應用及教學中心。