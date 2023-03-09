香港館藏選粹靜觀樓特別郵票　經典畫作精選

香港郵政宣布以「香港館藏選粹──靜觀樓」為題的特別郵票及相關郵品3月23日(星期四)推出發售。「靜觀樓」為收藏家及攝影家黃貴權醫生所建立的私人收藏，並於2021年捐贈予香港藝術館。「靜觀樓」藏品以20世紀中國書畫為重心，主要涵蓋海派名家書畫珍品，當中以3大畫家朱屺瞻、謝稚柳及陳佩秋不同時期的畫作收藏最為完備。

延續「香港館藏選粹」特別郵票系列，香港郵政以「香港館藏選粹──靜觀樓」為題發行一套6枚郵票、兩款郵票小型張及相關集郵品，展示靜觀樓藏品中3大畫家的經典畫作精選。朱屺瞻是百歲巨匠，以融貫中西，色墨相揮之筆自立風標。是次用於郵品設計的畫作包括在傳統青綠山水的基礎上表現西方繪畫主觀色相的《橫看成嶺》、以近於抽象色彩演繹寒山晨霧裏蒼涼一片的《寒山蒼翠》，以及描繪江南地區春天煙雨淋漓的《江南三月》。

謝稚柳是海上畫派的卓然大家，晚年的青綠重彩山水個性鮮明，自成一家。是次發行的郵品展示了重現北宋豐碑式山水雄奇恢宏的《谿山高遠》及謝氏傳世罕見的細筆青綠之作《重嶺幽壑圖卷》。陳佩秋與丈夫謝稚柳同為海派書畫名宿，在繪畫、書法、鑑定的領域上成就斐然。是次發行的郵品展示了為傳統青綠山水注入現代精神的《舊稿新圖冊》、以一蟬一葉勾勒無盡秋意的《紅葉秋蟬圖卷》，以及由陳佩秋與謝稚柳合繪的《竹禽圖》，體現了他們在藝途上的默許無間、相伴頡頏。