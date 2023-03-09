擅圍鐵網擴建停車場　霸老虎坑官地政府冷處理

新界再現佔官地亂象！屯門老虎坑虎坑路盡頭一處原本空置的土地，2月初有人大興土木加建圍網擴建停車場，惟村民指有關人士佔據部分政府土地，鐵絲網更將多個渠蓋「分割」，不但將通道收窄至不足兩米，亦恐阻塞排水系統而引發水浸。地政總署證實有關地點涉及佔用政府土地，將根據《土地（雜項條文）條例》張貼通知飭令佔用人於限期前停止非法佔用政府土地。

「我哋行咗30幾年，係村民通道嚟，佢2月頭加圍網仲直情封埋啲渠蓋！」需要用拐杖走路的霍先生，是屯門老虎坑的村民，年屆花甲且行動不便的他，控訴有人以擴建停車場為名，肆意用鐵絲網擴大範圍，更將地圖上列明為公眾地方的通道一併霸佔，將原本闊5.2米的通道收窄至不足2米，多個政府渠蓋亦被鐵絲網一分為二，即便日後要開渠維修亦不能打開。不但車輛無法駛進，亦因通道凹凸不平，年邁村民行走時會被絆倒，坐輪椅的長者亦無法推行，而原本放在通道盡頭的垃圾站亦被迫遷到路口，村民丟棄垃圾也要走逾10分鐘。

霍指，擴建停車場的土地雖屬私人地，惟原業主基本上放棄業權，過去逾30年開放作公眾通道，無論村民乘的士，緊急時救護車及消防車，以至食環署的垃圾車都可以駛進並停在村口位置。不過由今年2月初開始，有人在該地加建鐵絲網，原本讓公眾使用的地方不再開放，轉為租予大型貨車作停車場，晚上停泊超過10輛車，而日間泥頭車等進出車場時塵土飛揚，令清幽的老虎坑蒙上一片灰。

年過七旬的郭婆婆在接近村口的位置耕種，她指以往下大雨時偶有水浸，但會有坑渠疏導雨水，如今工程令坑渠亦被封，部分土地堆高兩呎，擔心雨季來臨時水浸會比以往更嚴重，現時去水更困難，恐怕辛苦種植的農作物會被淹死，對此深感無奈。

地政總署發言人指，屯門地政處早前接獲5宗投訴表示所指地點有政府土地被佔用。處方派員視察時，發現該地點被人豎立圍網及放置貨櫃，由於有關地點涉及政府和私人土地，處方正進一步調查及確立被佔用的政府土地範圍，稍後會根據《土地（雜項條文）條例》(第28章)張貼通知，飭令佔用人於限期前停止非法佔用政府土地，否則會採取土地管制行動。