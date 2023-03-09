東方日報A1：豆腐渣公院　天花冧不完

豆腐渣公院天花冧不完！繼青山醫院去年11月有病房天花石屎剝落，葵涌醫院亦發生同類事故，被嘲能醫不自醫。醫院管理局表示，前日凌晨3時半有職員聽到巨響，發現L座一樓兒童及青少年精神科病房內的診症室，有假天花連石屎塌下，最大一塊石屎碎片面積達30厘米乘30厘米，壓毀部分傢俬及電腦器材，事件中幸無人傷。醫管局就事故向公眾致歉，要求各聯網檢視所有設施及樓宇建築，惟該局坦言，檢查期間或會陸續遇見類似事件再出現。

葵涌醫院行政總監阮家興指，工程人員昨早勘察病房，包括以目測、用錘敲鑿，以及用濕度探測器，檢視天花狀況，並了解問題是否與以往出現的滲水有關，初步發現診症室旁的房間有石屎不穩，已即時封閉診症室，經檢視才重開使用。事發病房在1981年落成，未在2018年重建範圍，2021年曾作檢查。

全部7個醫院聯網共43間公立醫院，均由富士達建築及工程顧問有限公司負責維修保養工程。醫管局策略發展總監程偉權說，青山醫院去年11月有天花石屎塌下前約一年，富士達曾於院內勘察，當時報告顯示結構沒有任何缺損，但醫管局事後檢視，發現事發地點有滲水，相信是導致石屎剝落原因。局方不滿富士達的勘察工作，已加強督導，包括派駐場設施管理人員及屋宇保養測量師，聯同該公司職員一同勘察。醫管局與富士達的合約今年11月屆滿，若其未來幾個月工作成效不達標，甚至違規，不排除交由監管機構跟進；局方決定是否續約時，亦會一併考慮其表現。

程提到，自青山醫院石屎剝落事故發生後，已即時加強督導公立醫院的結構，未來一個月就各項設施，包括手術燈及樓宇結構，按風險分3層檢查，有滲水紀錄或石屎剝落、接近大型震盪設施或高人流的設施優先進行，盼一個月內完成所有設施風險檢查。但他坦言：「好難避免在檢查期間再有發現有做得不好，例如混凝土等有剝落的地方，可能會陸續遇見類似情況。」

醫管局行政總裁高拔陞則稱，當局對設施安全有最終責任，就事件向市民致歉。他又承認於青山醫院事件上，當局對公眾、聯網溝通上有改善空間。他解釋，如事件影響服務、病人和職員，當局一般會向外公布，但需時了解事故。被問到醫管局過去一年曾有多少同類事故發生，當局則未有回應。

醫管局昨亦公布檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會名單，由醫管局大會成員溫文儀作主席，成員包括工程師湯永成及黃永灝、建築署前署長林余家慧、議員林哲玄及資深企業傳訊人員莊偉茵。委員會將檢視醫管局醫療儀器策略及整體措施、應對及通報機制，料3個月完成檢討及提交建議。

資深驗樓師賴達明認為，葵涌醫院約40年樓齡，樓宇開始老化，發生大面積的天花石屎剝落，局方明顯在保養維修方面疏忽。天花石屎剝落，一是長期滲水，二是鋼筋生銹爆裂。賴不排除診症室整塊天花都有相同危機，容易引發嚴重事故。

議員陳凱欣認為，接連事故再次衝擊公眾對公院安全性的信任，亦反映醫管局管理層危機意識不足。病人政策連線主席林志釉質疑，今次事件並非由醫管局主動公布，而是有人「報料」才揭發；認為局方在資訊發放和通報上，仍有很大改善空間。

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