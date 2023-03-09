支架老化鬆脫　屯院男廁去年冧天花

正當醫院管理局交代葵涌醫院冧天花之際，屯門醫院又被揭發放射治療大樓地下低層男洗手間，去年5月30日中午，有部分假天花掉落，事件中無人受傷。屯門醫院表示，經檢查發現部分假天花支架老化鬆脫，不涉及樓宇結構安全，已於去年6月完成維修，並向醫管局總辦事處呈報。

屯門醫院表示，放射治療大樓地下低層一個男洗手間，去年5月30日中午，有部分假天花掉落。事件中無病人或職員受傷。院方隨即派人檢查，發現部分假天花支架老化，引致鬆脫而導致事件，不涉及樓宇結構安全，已即時安排維修。

院方表示十分關注事件，安排工程人員勘察附近設施，未發現類似風險。病人及職員安全是最重要考慮，醫院會繼續採取不同措施，保障病人及職員安全，並透過早期事故通報系統，向總辦事處呈報事件。

多間公立醫院接連出現天花石屎塌下墮物事故，青山醫院病房去年11月有病房天花石屎剝落，幸無人受傷。另外，基督教聯合醫院手術室於今年2月18日一盞手術燈突然墮下，壓傷麻醉助理肩膊。屯門醫院內科及老人科康復病房，一段病人扶抱吊機路軌有部件外殼掉落，事件中亦無人受傷。