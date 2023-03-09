運輸署本月梢拍賣570個車牌　「姜B」車牌最搶眼

運輸署將於本周最後一個周末，接連兩日分別舉行傳統及自訂車牌號碼拍賣，提供合共570個傳統及自訂車牌號碼供市民競投。當中，部份自訂車牌的英文字母及阿拉伯數字組合所得意思甚具玩味，例如與本港男歌手姜濤暱稱「姜B」意思一樣的「G1NGER B」，相信會受姜濤擁躉所歡迎。

其他待拍的自訂車牌號碼，包括「PASTA」(意粉)、「XXXY」和「HEADCHEF」(大廚)等。該拍賣會於本月26日在灣仔香港會議展覽中心舊翼L4樓S421會議室舉行，當日將公開拍賣240個已獲批准的自訂車牌號碼。每個自訂車輛登記號碼的底價為5,000港元，已繳交元按金的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，否則所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。

至於傳統車牌拍賣會則會在早一日，即本月25日舉行，地點如上。當日將會公開拍賣330個傳統車牌，部分「意頭」不俗，例如「VG 8888」及「VL 888」等。已1,000港元按金作預留傳統車牌號碼以待拍賣的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，否則其所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。另外，成功競投人士應帶同身分證明文件、公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票，成功競投人士亦可以「易辦事」付款。期票、現金或其他繳款方式將不被接納。