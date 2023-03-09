20歲學生認參與2019年油麻地暴動　官索教導所報告月尾判刑

2019年11月反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區示威，超過200人被捕。其中一名20歲男生今（9日）在區院承認暴動罪。法官指片段顯示，當時汽油彈自四方八面掟向警方，形容是「無停過」，一度問控方，當日示威者投擲至少251枚汽油彈的數字是否準確。法官下令被告還押至3月27日，屆時會聽取求情及判刑，期間為被告索取教導所報告。

被告鄔梓龍現年20歲，報稱是學生。他被控於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。案情指，當日示威者在案發地點集結，他們用雨傘築起傘陣與警方對峙，又向警方投擲雜物及至少251枚汽油彈。大部分示威者衣衫全黑、戴護目鏡和頭盔等。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。警方當場截獲被告，檢獲一個黑色背囊、電話卡、面巾、2個頭套等物品。

控方讀畢案情後，法官質疑案情沒有交代背囊內裝着什麼東西，亦沒有寫被告有否有身份證、銀包、八達通卡等個人物品，形容案情「不盡不實」。控方之後補充，其實電話卡、面巾和頭套正是在背囊內搜出，另搜到被告身份證。至於銀包和八達通卡，警方則沒有記錄。辯方一度關注暴動發生時間，法官直言「暴動唔會話拍戲咁樣，開機就開機」，稱暴動有一定流動性，法庭不可「離地」，不能說這一刻暴動開始，前一分鐘就不是暴動。

案件編號：DCCC 843/2020