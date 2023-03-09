城大發現促使癌細胞擴散蛋白質　冀提供新治療靶點

癌細胞擴散是癌症致命的主因，香港城市大學研究團隊發現，一種名為「賴氨酸羥化酶1」(LH1)的蛋白質，是促使肝細胞癌和胰臟導管腺癌的癌細胞轉移和擴散的一個主要成因，而癌細胞LH1含量較高患者的預後情況，即癌症的發展和長期存活率較差。團隊期望研究結果將會為癌症治療提供新治療靶點。研究成果已於今年1月31日發表在國際頂級癌症相關研究科學期刊《Molecular Cancer》。

研究團隊發現，LH1能夠與一種名為Septin2(SEPT2)的蛋白質結合，並提高其穩定性，而SEPT2為細胞轉移所需的高機動能力發揮重要作用，令LH1在受限空間下加快肝細胞癌和胰臟導管腺癌的癌細胞轉移速度，和增強癌細胞入侵的能力，從而促使癌細胞擴散。研究亦顯示，對於肝細胞癌和胰臟導管腺癌患者，高LH1含量與其預後情況欠佳有關連。

負責領導這項跨機構研究的城大副校長(研究及科技)兼楊建文講座教授(生物醫學)的楊夢甦教授表示，研究最大的挑戰是模擬複雜的癌細胞微環境，團隊成功設計一系列多維度的2D及3D體內外模型，全面研究癌細胞轉移的過程，期望研究結果將有助找出新治療靶點，以改進癌症診斷及研發新藥物。