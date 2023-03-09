4警被控行為失當偽造搜屋紀錄　案件審結4.28裁決

1名警長及3名警員被指5年前調查1宗販毒案時捏造紀錄，向上司訛稱曾進行搜屋，及後被起訴公職人員行為失當罪。案件今天（9日）於屯門裁判法院續審，由控辯雙方作結案陳詞。控方指種種證據顯示4名被告於案發時並無搜屋，但4人卻共同捏造搜屋紀錄。辯方則指早前其中1名被告的庭上說法合理，並強調被告呈交的調查報告資料正確，只是在記錄時間上有誤差。裁判官最終把案件押後至4月28日裁決，眾被告續准保釋。

涉案被告依次為警長馮孝聰（45歲）、警員林耀然（38歲）、警員羅學鍵（32歲）及警員葉家豪（31歲），4人同被控一項公職人員行為失當罪，控罪指4名被告於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查1宗刑事案件期間，作出已進行搜屋的虛假紀錄。眾被告被指謊稱於2018年3月15日凌晨曾到1宗販毒案疑犯位於葵涌的單位搜屋。

控方陳詞指，4名被告於記事冊填上當日有搜屋一事均為捏造，據涉案單位屋主夫婦指當時並無搜屋，但裁判官即指出該2人只是對3月15日晚至16日凌晨有清晰印象，對案發時間則記憶模糊。控方回應指2人只是在接受盤問時有所混淆，其實案發時亦無搜屋。控方又指第3被告自辯的證供不合理，他曾稱案發時是用首被告的私家車到現場故沒有紀錄，但如要用私人汽車應要先申請，現根本無該紀錄，該說法在調查報告中亦沒被提及。辯方陳詞則指，涉案屋主夫婦的證供含糊，且質疑他們向執法部門提證供的動機。辯方又指第3被告說法並無不妥，控方證人亦確認過往首被告曾使用自己私家車作公務。另外從4名被告帶疑犯到屯門警署，至交犯人予值日官，確相差了1個多小時，符合前往及完成搜屋時間，只是與調查報告就到單位及搜屋時間不符，辯方強調只是有誤差。

警員涉嫌公職行為失當事件時有發生，早前一名男警涉於2018年至2019年期間偽造調查結果，在調查案件時訛稱證人不提供口供，引致延誤及終止調查。他否認一項在公職中行為失當罪，較早前經審訊後被裁定罪名成立。另一宗案件涉及1名男警自2019年12月至2020年9月，涉嫌調查共7宗盜竊、襲擊及使用虛假文書案件期間，偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究、以及教被捕人兒子欺騙警方表示被捕人在葵涌醫院留醫等等，被控7項公職人員行為失當罪。

案件編號：TMCC 510/2022