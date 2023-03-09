公營醫療人手短缺　議員倡善用中醫人手解決問題

陳永光(右三)指醫管局大會中沒有中醫藥代表，難以吸納業界聲音。(林彥汛攝)

近年中醫服務愈來愈普及，為推動行業發展，有政黨今日（9日）舉行記者會，並發表中醫藥發展政策倡議書，指出公營醫療體系西醫人手短缺，而目前中醫人手供應充裕，相信中醫有助紓緩人手不足問題，建議政府擴大公營中醫門診服務。該黨又認為，公營中醫與西醫服務收費存在差異，而且醫管局大會中欠缺中醫代表，批評情況阻礙中醫業發展，促請政府正視問題。

現時香港有逾萬名中醫，有超過9成在私人市場執業，只有450名中醫在公營醫療系統提供中醫基層醫療服務，該黨表示公營中醫服務供應量有限，令市民難以取得公營中醫服務，要求當局擴大公營中醫門診服務，例如分流部分普通科門診及專科門診服務需求。有中醫背景的議員陳永光指出，現時本港整體醫療體系人手不足，而中醫業人手則「非常充裕」，倡政府善用中醫人手解決公營醫療體系人手不足的問題。

陳永光又認為醫管局大會中沒有中醫藥代表，難以吸納業界聲音，對推動公營中醫服務發展造成障礙，促請當局安排至少1名中醫藥背景人士加入大會，提供意見。議員陳恒鑌則認為，現時中醫藥處負責官員職級有限，難以制訂和推動政策，建議將該處升格為中醫中藥發展局，以推動中醫藥政策。

除管理問題外，公營中西醫門診收費不一，同樣影響中醫藥發展。議員梁熙表示，目前公營中醫門診收費較西醫昂貴，高出2.4倍，兩者收費差異巨大，令經濟能力有限的基層市民，只能使用西醫服務，期望政府能夠調整收費，一視同仁不要有「價格歧視」。