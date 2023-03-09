調查憂香港失去購物中心等優勢　料15%大灣區旅客減少來港消費

本港與內地全面通關後，大灣區旅客準備再次來港消費，但有調查指出，隨着鄰近城市迅速趕上，香港可能失去作為購物、金融服務和醫療中心的優勢，建議企業提升服務質素。而調查亦指出約15%受訪者料未來三年減少來港消費，轉戰其他城市或選擇代購。

全球諮詢公司麥肯錫在今年2月，調查了1,155名有興趣在未來12個月內訪港的大灣區旅客。 當中三分一受訪者計劃未來一年訪港，85%為了購物及觀光，平均消費預計達到36,400元人民幣，其中約17,800元花在奢侈品上。不過，有10至15%受訪者預計，未來3年會減少在港消費，轉到海南或澳門購買奢侈品，又或選擇以代購購買化妝品和保健品等。

在醫療保健方面，身體檢查和疫苗接種是大灣區遊客計劃在下次訪港期間，接受的首兩項醫療保健服務，而牙科、婦產科和眼科亦是熱門選擇。 同時，有78%受訪者表示，在香港投資是為了賺取比在內地更高的回報。另外有78%受訪者表示，希望獲得比在內地更穩定的回報。

縱使研究結果顯示，香港不同企業應對大灣區遊客的回歸感到樂觀，但麥肯錫卻指出，隨着鄰近城市迅速趕上，香港可能失去作為購物、金融服務和醫療中心的優勢，建議企業需要提升服務質素，提供更好的數碼體驗，並與大灣區其他城市建立更緊密聯繫 ，以繼續吸引大灣區消費者來港。