中大以機械人輔助治療肺腫瘤 為全球首間院校運用
2023年03月09日 13:52
東網電視更多新聞短片
吳士衡教授(右)及劉頴虹醫生講述完成首例機械人輔助支氣管鏡微波消融術治療肺轉移。(袁志豪攝)
香港中文大學今日（9日）宣布，中大醫學院成為全球首間院校，成功運用機械人輔助支氣管鏡完成微波消融術，治療轉移性的肺腫瘤，避免對病人因接受傳統切除手術而留下創傷，以及連帶腫瘤附近的健康肺部組織被一併切除。研究團隊表示，由去年10月至今，已先後為3名病人進行微波消融，共治理6個肺轉移組織，大部分病人於術後1至2天均可出院；技術現處於臨床階段，目標於全球完成145例。
中大醫學院表示，肺轉移多現於癌症晚期階段，考慮到手術切除作為常規治療，故患者多數曾接受手術，甚或正接受化療，因此治療的副作用已對患者生心造成負荷，加上手術亦具創傷性，更有可能損害患者肺部的健康組織。相反，「機械人輔助支氣管鏡微波消融術」則是一種先進的無創手術，不會對病人造成傷口，亦不會感到痛楚及出血，由醫生利用導航平台操控支氣管鏡，將用作消融的導管準確放進病人肺轉移組織位置，透過釋放微波能量破壞病變組織。
一名70歲有長期吸煙習慣的病人，於2020年患上腸癌，他先後接受了兩次手術，以及多次化療和電療，以醫治腸癌，不過在化療期間，被發現肺部有新發腫瘤，後來確診為「腸癌轉移」，經轉介下到中大醫學院接受手術治療，三個月後成功將腫瘤組織消融。中大醫學院預計，每年約有30至40個病人，將適用於威爾斯親王醫院接受微波消融手術治療。
中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡表示，晚期癌症患者通常有多個肺轉移病灶分布於左、右肺，傳統手術往往需要切除散落於兩邊肺的多個部位，嚴重影響病人的肺功能，甚或因病人身體需時復元而延遲化療，故目前透過機械人輔助支氣管鏡微波消融術，可在不用「開刀」切除肺部組織的前提下，同時治療兩邊肺部，大大減低對患者肺功能或生活質素的影響。