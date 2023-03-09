中大以機械人輔助治療肺腫瘤　為全球首間院校運用

香港中文大學今日（9日）宣布，中大醫學院成為全球首間院校，成功運用機械人輔助支氣管鏡完成微波消融術，治療轉移性的肺腫瘤，避免對病人因接受傳統切除手術而留下創傷，以及連帶腫瘤附近的健康肺部組織被一併切除。研究團隊表示，由去年10月至今，已先後為3名病人進行微波消融，共治理6個肺轉移組織，大部分病人於術後1至2天均可出院；技術現處於臨床階段，目標於全球完成145例。

中大醫學院表示，肺轉移多現於癌症晚期階段，考慮到手術切除作為常規治療，故患者多數曾接受手術，甚或正接受化療，因此治療的副作用已對患者生心造成負荷，加上手術亦具創傷性，更有可能損害患者肺部的健康組織。相反，「機械人輔助支氣管鏡微波消融術」則是一種先進的無創手術，不會對病人造成傷口，亦不會感到痛楚及出血，由醫生利用導航平台操控支氣管鏡，將用作消融的導管準確放進病人肺轉移組織位置，透過釋放微波能量破壞病變組織。

一名70歲有長期吸煙習慣的病人，於2020年患上腸癌，他先後接受了兩次手術，以及多次化療和電療，以醫治腸癌，不過在化療期間，被發現肺部有新發腫瘤，後來確診為「腸癌轉移」，經轉介下到中大醫學院接受手術治療，三個月後成功將腫瘤組織消融。中大醫學院預計，每年約有30至40個病人，將適用於威爾斯親王醫院接受微波消融手術治療。

中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡表示，晚期癌症患者通常有多個肺轉移病灶分布於左、右肺，傳統手術往往需要切除散落於兩邊肺的多個部位，嚴重影響病人的肺功能，甚或因病人身體需時復元而延遲化療，故目前透過機械人輔助支氣管鏡微波消融術，可在不用「開刀」切除肺部組織的前提下，同時治療兩邊肺部，大大減低對患者肺功能或生活質素的影響。