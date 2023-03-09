免轉介物理治療修訂拖近半年　議員聯業界促盡早修例

政府去年在施政報告中提出修訂《輔助醫療業條例》，容許物理治療師和職業治療師可於指定情況下，免轉介直接服務病人，惟有關建議提出至今約半年，修訂仍未提交立法會審議。有議員今日(9日)聯同物理治療業界舉行記者會，要求政府盡早提交修例建議，以減少病人的輪候治療時間，同時紓緩醫療體系壓力。

現時市民需經醫生轉介方可接受物理治療服務，有病人因公營醫療系統輪候時間過長，只好向私家醫生求診，令病人需繳付更高昂的醫療費用。議員陳穎欣認為，修訂條例可讓物理治療服務更為普及，使市民可更快得到治療，又指現時物理治療師已具有足夠專業知識，若加以善用可及早介入治療，有助紓缓醫療體系的壓力。

香港物理治療師協會會長陳黃怡表示，現行安排令病人在整個輪候期間需要忍受痛楚和行動不便，病情或因輪候時間過長未能及時跟進而惡化，更令病人需承受不必要的痛楚，促請政府盡早修例已解決問題。市民阿珍指，丈夫長年受腰背痛困擾，早前因私家醫生轉介物理治療服務要額外收費，所以轉往公營醫院求醫，在漫長專科輪候時間後，才獲醫生轉介至物理治療師跟進，但在完成公營醫院訂立的醫療方案後，又要另有醫生的轉介信方可再在外尋求物理治療服務。