車Cam直擊：撞車黨元朗錦田出沒　路口來回衝刺「博撞」

自中港恢復通關後，不少人才南下「搵食」，俗稱「碰瓷」人肉撞車黨亦再次出現。有司機今日(9日)凌晨在社交平台分享一段車Cam片段，見到一名男子深夜在人迹罕至的地方，趁有來車駛至的時候衝出馬路，疑圖製造假車禍向司機詐財，所幸片主煞停車輛避過一劫，更在貼文中提醒其他車主「大家自己睇路」。

事發昨晚11時20分左右，地點位於元朗錦田博愛江夏圍村，據事主在Facebook群組「車cam L(香港群組)」公開的片段可見，當時黑衣男子在馬路間來回穿插，見有車輛駛至時則立即加速朝車頭方向衝去，疑圖製造假車禍，而片段前方亦有一輛私家車差點「中伏」。惟該男及後繼續嘗試，見片主車輛駛至時故技重施，所幸車主及時煞車。

值得注意的是，男子見敗事後，一度向車主示意讓其離開，惟當車輛出發之際，該男再度衝前「博撞」，嚇得車主被迫違反交通規則，右轉「Cut雙白線」離開現場。片主亦在貼文中提到，懷疑上述男子疑似「碰瓷」、「Take咗嘢」或「飲大咗」，甚至「以上皆是」。有關影片引起網民關注，有網友留言表示，「真係情願CUT雙白，最多罰下錢唔使上身，車到佢就大鑊」、「夜晚大家揸車小心，好多人才」。