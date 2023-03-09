將藍隧道地盤男工遭工字鐵擊斃　遺屬昨入稟索償

現已通車的將軍澳藍田隧道（將藍隧道），於2020年3月底發生奪命工業意外。1名37歲男工人於隧道地盤工作期間，被1個在吊運期間突然塌下的工字鐵鐵架擊中頭部及身體多處，送院搶救後返魂乏術。事隔近3年後，死者家屬於昨天（8日）入稟高等法院，要求承建商為意外負起民事責任作出賠償，不過入稟狀並無透露具體索償金額。

原告是死者黎俊傑及代表黎及其受養人的肖仕嬌，被告則是承建商中國路橋工程有限責任公司與Build King Construction Limited合營的CRBC-Build King Joint Venture、Yongnam Engineering (HK) Limited，及兆華鋼鐵工程有限公司。 入稟狀指，死者於2020年3月31日在將藍隧道P2路及相關工程地盤發生工業意外致死，原告認為事件是因被告疏忽及照顧責任等造成，遂以死者的擬遺產執行人身份要求被告作出賠償，及要支付利息連訟費。

資料顯示，死者當時為吊運工人，並在工作期間被一個約17米長及1.3米闊，突然塌下的工字鐵鐵架擊中頭部及身體多處，當場重傷昏迷，工友大驚報警，死者經送院後身亡。勞工處其後票控2間涉事承建商違反職安法例，於2021年各被判罰款3萬港元。

案件編號：HCPI 56/2023