高鐵周六起恢復往來潮汕　旅行社30人首發團同日北上

廣深港高鐵香港段本周六(11日)起恢復廣東省長途列車服務，有旅行社指，一個約30人的潮汕首發團敲定於當日早上出發，並預測今月接待的高鐵團，客量可重拾逾千人水平，相等於疫情前約5成水平。

本地旅行社食玩假期董事長陳志華分享，首個復辦的高鐵潮汕三天團，將於今周六早上8時於西九龍站集合，並約9時23分乘搭首班前往當地的高鐵列車。其行程重點包括暢遊達濠古城、小公園步行街、外觀湘子橋、樟林古巷等，以及品嘗潮州滷水鵝宴等。他指，首發團人均團費約1,099至1,199元，自高鐵日前宣布恢復列車班次後開賣，短短數日有逾30名客人報團，大部分是長者，對銷情感到滿意。

高鐵今周六首階段將恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東3個站點的服務，途經11個中途站，包括潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾和深圳坪山。其中，部分首日班次車售經已售罄。由下月1日起，高鐵將進一步全面恢復長途服務，接通與廣東省以外的長途站點，如北京、上海等大城市。