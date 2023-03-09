調查指港親子衝突多　4成父母忽視冷漠　促學校合作增溝通

本港不少父母日常需應付工作，在家甚少與子女溝通。有機構調查發現，香港青少年與家長的親子關係相對較澳門、廣州及台灣為差，衝突程度亦是4個地區當中最高；另一方面，逾4成受訪父母的管教類型屬於「忽視冷漠型」，顯示本港較多父母採用溝通及管教相對較少的教養方式。機構建議，本港應增加父母同理心技巧培訓，包括關於子職角色的教育，促進家長和學校之間的合作和溝通。

香港中華基督教青年會近日與位於澳門、廣州及台灣的有關機構合作，於去年6月至12月期間，透過問卷調查訪問合共5,564位來自以上4地的小五至中六學生，當中2,144位來自香港。結果顯示，香港青少年的親子關係得到3.64分，位列第3，稍低於四地的平均總分。在與家人的衝突程度方面，香港的分數達到2.50分，為4地最高，代表親子衝突最多。

調查又顯示，42.7%香港受訪青少年父母的管教類型屬於「忽視冷漠型」，其次為「開明權威型」(23%)、「寬鬆放任型」(22.3%)及「專制權威型」(11.9%)。香港中華基督教青年會研究主任何新滿指出，整體數據亦顯示父母對子女愈多正面回饋和溝通、愈多作出管教規範，親子關係就愈好，衝突亦愈少。

機構建議，未來可考慮增加父母同理心技能訓練，內容倣效外國有科學實證的訓練作藍本。機構也指，學校亦可以教導青少年為人子女在家庭生活之中應盡的責任，例如配合父母教導、關心與支持父母、維持家庭氣氛和諧等，解釋成熟的子職角色有助他們與父母建立良好的關係，亦建議促進家長和學校之間的合作和溝通。