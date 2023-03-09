上月中小企業務向好 地產業較樂觀 惟通關下飲食業仍較差

上月中小企業務向好，政府統計處今日(9日)發表上月份中小型企業業務狀況按月統計調查，發現中小企業務收益的現時動向指數從今年1月在收縮區域的48.2上升至上月的49.0，而本月的業務收益展望動向指數為51.5。港府指上月中小企的整體營商氣氛進一步改善。中小企對本月業務情況的看法亦較早前樂觀。

統計處表示，上月多個的行業的業務收益現時動向指數按月上升，特別是地產業，從44.1上升至49.2；以及物流業則從45.5上升至50.0，反映營商氣氛改善。不過，批發業、飲食業的上月業務收益現時動向指數按月下跌，前者由48.2降至45.3；後者由50.6降至47.2，顯示營商氣氛向淡。

港府指隨着本地經濟活動復甦，以及香港與內地恢復全面通關，訪港旅客數目進一步回升應有利營商氣氛，不過金融狀況收緊和環球經濟增長減弱將繼續帶來不確定性。中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務越差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。