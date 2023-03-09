初選案續審　區諾軒承認「五大訴求」言人人殊僅屬口號

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權一案，當中16名不認罪被告今天（9日）繼續在西九龍法院受審，區諾軒續接受辯方大狀盤問。區承認所謂「五大訴求」內容其實含糊不定，組織者未討論過確實正爭取哪5個訴求，坊間亦有不同說法，可說成僅為口號，部分被告聞言一臉嘩然，不禁相對竊笑。

另外，法庭關注本案審訊進度，其中法官李運騰表示，自己在9月需參與另一宗案件審訊。控方認為可以在8月審結，惟不少辯方大狀認為這並不現實。庭上透露，林卓廷、黃碧雲、鄒家成、何啟明及施德來或會上庭作供。資料顯示，黎智英及《蘋果日報》案將在9月25日開審，主審法官亦包括李運騰。

區諾軒指，初選目的是要政府問責，令政府能夠面對公眾的訴求。參與者主要有2種聲音，其一是不惜「攬炒」，不斷施壓要求政府妥協；另一種則是以過半議席來增加談判空間，爭取五大訴求。區直言他確曾期望過新選出的立法會議員，會透過談判處理反修例風波。而他解讀「攬炒」的意思，是「你唔合作，我都唔合作」。聆訊期間，辯方問區有關香港民主運動的發展，法官提醒辯方大狀，法庭不應被用作政治平台。辯方說本案的重心，無可避免觸及政治議題。法官強調提問須與控罪有關。

被問及「五大訴求」的確切內容，區說，包括撤回逃犯修訂法案、收回2019年暴動定性、特赦被捕者、成立獨立調查委員會、實行雙普選。另亦有聲音指要政府為警察問責，及要求林鄭月娥下台。區承認訴求的實質內容較含糊，「社會輿論不斷講五大訴求，至於係邊5個訴求，唔同人有唔同講法」。組織者亦沒有清楚討論過是哪5個訴求，但屬上述7個訴求之中。法官問這是否僅屬口號，區坦言「可以咁樣描述」。法官再追問這是不是像聖誕樹，「掛咩上去都得」，區回答道「離唔開呢7隻樹枝，啊，係7條樹枝」。

案件編號：HCCC 69/2022