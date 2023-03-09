政Whats噏：逃避票控有絕招？　林紹輝：千祈唔好試

即使泊車位不足，亦唔係違例停泊嘅理由。葵青區議員林紹輝尋日喺社交平台做直播，談論長期困擾當區嘅電單車違泊情況，最近又有新問題。話說有好多街坊都發現停泊喺行人路或樓宇後巷嘅電單車，本應展示於車身當眼處嘅行車證，以及後方嘅車牌都唔見咗，懷疑有人蓄意為之，以逃避執法人員票控。

林紹輝指違泊電單車冇行車證同車牌嘅現象，喺農曆新年前後已經出現，尤其是安蔭邨商場旁邊、石籬邨周邊、又或者大白田街一帶，相關情況已引起執法部門關注並有所行動。佢話唔好以為，拆咗行車證同車牌就可以瞞天過海，其實執法人員係可以按車架編號，向運輸署追查車主資料。佢奉勸相關車主切勿違泊之餘，無謂再做一啲違法嘅行為，以免因少失大，若果發現自己部愛車被拖走咗，即使搵佢求助，都係無能為力㗎。

由於區內車位不足，林紹輝話儘管有街坊對違泊予以諒解，然而有部分違泊嘅電單車，喺行人路行駛之餘仲要畀油「煲車」，產生擾人嘅噪音同汽油味，難怪街坊會去投訴。佢話自己身為區議員，無辦法要求當局無限增加泊位，但喺石梨街紅色小巴站附近加車位嘅訴求，運輸署方面已經有啲眉目啦。佢又建議經濟能力比較充裕嘅車主，與其喺橫街後巷違泊，倒不如租返個車位啦。