維園花展明開幕　40萬株花齊綻放　繡球花成主打

香港花卉展覽因應疫情已停辦3年實體展，疫後復常，香港花展將再於明日(10日)起一連10日在維園重開！今年花展的將展出約40萬株花，當中作為主題花的繡球花有4萬株，其嬌美獨特向入場者展現「繡麗綻放、幸福滿載」，同時寄語市民疫後重新團圓。除了觀賞嬌艷欲滴的鮮花外，市民更可參與多項活動，包括網上投票最愛花圃有機會贏取自選地點機票、綠化活動工作坊參加盆栽種植，獲得獨一無二的小禮物。

今年花展有225個機構參與，包括72個來自10個國家的參與機構，分別來自中國、日本、印尼、南韓、阿曼、巴基斯坦、泰國等。對比往年參展機構數目，今年數量銳減約40個，康樂及文化事務署助理署長(康樂事務)陸智剛表示，疫情復常仍屬初期，故有參展機構未趕得及準備花圃參加展覽，預計今年人流應與2019年的63萬人次相約。

而花展的特色景點之一是鮮艷奪目的立體繡球花花牆和花圃，共有8朵由不同植物細心鑲嵌成的巨型繡球花，其中一朵直徑超過2米，展現立體美態，繡球花花圃種滿超過1,200盆繡球花，必定成為市民賞花拍照的熱點。此外，會場內亦有鬱金香花海作為其中一個打卡熱點；今年又特別新增維園草地的毛地黃花海，毛地黃一串串鐘型花冠極具特色，花形優美，相信會成為新的熱點。

此外，花展會場中軸線，以春、夏、秋、冬四季為主題，花展另一亮點是每晚7時半及8時半上演的燈光音樂匯演，會場中軸線的園林造景結合燈光和音樂效果，在夜幕下另有一番景象。市民亦可在花展各處觀賞來自全港18區的特色園圃，並在網上投票參加「18區至like園圃」活動，投票次數不限，次數愈多贏取機票的機會愈大，國泰航空將送出4套機票來往世界各地任何地方，康文署歡迎市民踴躍參與。