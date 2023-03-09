指「轉角」洋樓內部曾大規模改動　古諮會稱列二級建築較恰當

位於彌敦道190號的「轉角」洋樓早前面臨拆卸風波，有保育團體希望爭取改列為一級歷史建築。古物諮詢委員會今日(9日)開會討論其「升級」事宜，認為該歷史建築在外表上雖然非常突出，但內部建築結構已大規模改動，故評級為二級較恰當。大部分委員均同意擬議二級評級，有委員指出此例子有助公眾了解非所有外表古老的建築均值得更高評級，解釋指評級標準應以建築物整體包括內部結構為準則。

彌敦道190號洋樓建於1932至1933年，為商業類型，業權由私人擁有。早前曾被訂為三級歷史建築，又因拆卸風波而聲名大噪，後來古物古蹟辦事處建議將該洋樓連升兩級至一級歷史建築。不過經古諮會討論後，認為對擬議評級為一級歷史建築有誤，故今日開會討論通過為二級歷史建築。

古蹟辦於會議上解釋指，彌敦道190號洋樓的騎樓底部初期採用簡約線條設計，惟現時已被改動為拱形設計；而建築物背面亦有改動，加建了出入口及樓梯以通往上層；建議內部結構亦大幅度改動，加裝不少新造樓梯、通道及出入口，古蹟辦代表形容洋樓：「外表突出，但內部結構已大規模改動。」

會上不少委員均對該洋樓的內部結構提出質疑，並同意評審小組重新審視的二級評級。委員何鉅業認為此建築可助向公眾說明歷史評級的工作，否則公眾「只睇到外面」，便誤以為其歷史價值豐富。而委員楊詠珊更直言，此歷史評級正正有助向公眾說明「有啲建築望落好古典，有啲係扮古典」。