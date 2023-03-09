古諮會今一致通過　列灣仔消防局為二級建築　

灣仔軒尼詩道435號灣仔消防局，屬現存最古老、使用年期最久及現仍活躍使用的消防局。古物諮詢委員會今日(9日)開會討論其擬議評級，並一致同意通過其二級歷史建築評級。會上多名委員均對灣仔消防局感到非常有興趣，認為消防科技日新月異，但該消防局已營運約80年仍然未有太大改裝或改動，對此感不可思議。古物古蹟辦事處代表則表示，消防局功能及空間改動不大；而建築署代表則強調消防局仍有進行定期翻新及保養。

灣仔消防局建於1941年，屬二戰時期建築，為香港現存最古老的消防局，有別於其他按現今標準設計的消防分局，灣仔消防局採用栗紅色外牆和復古風格露台設計。古蹟辦代表指，往日於譚臣道及柯布連道亦曾建灣仔消防局，但該兩座建築物及後改建至現址，其使用年期亦沒有位於軒尼詩道435號的灣仔消防局長久。

古蹟辦介紹，現時的灣仔消防局外觀與往日一致，總共有4層，以磚、鋼筋等興建，並保留了古舊的花崗石門檻，以及極罕有的黃銅滑柱。由於當年擔心會有戰爭爆發，故下層建造堅固，具防護功能。而灣仔消防局亦是現時唯一有保留鋼造喉架的消防局，更保留了消防員「拜喉架」的傳統。

委員朱海山對灣仔消防局的栗紅色外牆感興趣，認為與其他消防局的外牆顏色與眾不同；而委員阮肇斌則認為，消防局營運80年仍未有太大改裝或改動，但科技日新月異，詢問為何未有太大改裝。古蹟辦代表表示，內部曾縮減走廊位、樓層用途亦有所變更，惟功能和空間的改動不大。