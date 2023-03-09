醫管局高層莊慧敏涉與夫超市偷食物　案件審結4.6裁決

醫管局高層莊慧敏及其骨科醫生丈夫趙名宇，涉嫌在黃埔1間超市偷竊逾1600港元食物之案件，今天（9日）在九龍城裁判法院續審，由控辯雙方作結案陳詞。控方質疑2名被告在遭保安截停至被拘捕後，均無提出因分心而忘記付款之說法，認為是事後才想出來的解釋。辯方則強調2人當時確分了心，並指如果存心盜竊，根本毋須在其他貨品付款時「做大龍鳳」不斷找職員協助。裁判官最終把案件押後至4月6日裁決，2人獲准繼續保釋。

控方陳詞時強調，雖然案發時是光天化日、附近又有閉路電視且有職員，但不等於被告就不會犯案。控方又質疑2名被告在現場一直無提出可能分了心而沒有付款的說法，故質疑其真實性。辯方則強調當時2人確是分了心，因擔心在內地的女兒及要處理繁忙的工作。而在被截停後並無提出分心的說法，是因當時他們均摸不着頭腦，何以部分貨物沒有付款，但女被告亦有即時要求查看閉路電視紀錄。辯方又指相關片段亦顯示，2名被告案發時並無打眼色亦無甚交流，並無顯示有預謀犯案。律師又指當時次被告就其餘貨品付款時亦有找職員協助及拿膠袋等，如有意盜竊毋須作該些「假動作」。

2名被告趙名宇（48歲、男）及莊慧敏（48歲、女）均報稱醫生。控罪指2人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8港元。當日2名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等涉案貨品付款。

案件編號：KCCC 1147/2022