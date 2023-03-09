4男子違反隔離或檢疫令 今被判罰款5000至8000元

衞生署今日(9日)表示，4名男子因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)，今於裁判法院被判刑。署方發言人強調，為應對疫情，市民須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險，署方必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首3宗個案分別涉及一名24歲男子、一名63歲男子及一名65歲男子，他們早前獲發強制檢疫令。在檢疫令尚未屆滿前，他們分別於去年6月29日、7月7日及10月1日離開其檢疫地點。該名24歲男子被控違反《規例》第22(1)、(4)及(6)條，今日於粉嶺裁判法院被罰款5,000港元。該名63歲男子被控違反《規例》第22(1)、(4)及(6)條，今日於西九龍裁判法院被罰款8,000港元。該名65歲男子被控違反《規例》第32(1)及(3)條，今日於屯門裁判法院被罰款5,000港元。

第4宗個案涉及一名57歲男子，他早前確診新冠病毒並獲發隔離令。在隔離期尚未屆滿前，他於去年7月20日離開其隔離地點。他被控違反《規例》第23(1)、(3)及(5)條，今日於粉嶺裁判法院被罰款5,000港元。