旅發局邀港人票選最愛美食美景　集合最強清單推介予旅客

內地、海外旅客疫情後陸續來港旅遊，但相隔三年，旅客未必知道最新的美食及景點。旅遊發展局配合港府「Hello Hong Kong」宣傳活動，由明日(10日)起一連三周，舉行港人「地膽推介」票選活動，由市民投出心中最愛的香港獨特美食、大自然美景及鬧市風貌等旅遊體驗，炮製「最強推薦清單」予訪港旅客。旅發局亦會向參與投票的1,000名得獎者送上附150港元儲值的「Hello Hong Kong主題八達通卡」連卡套。

魚蛋、蛋撻，電車以及維港夜景等，哪些景點、美食市民最想推介給旅客？旅發局「Hello Hong Kong ‧ 我想推介 – 香港我至愛體驗」投選活動將於3月10日至31日舉行，市民可到活動網站於「滋味享受」、「自然美景」及「鬧市一隅」三個組別，各投選5個最值得推介的美食、郊遊地點及鬧市風貌，亦可於網站上的「更多心水推介」組別，以相片及文字分享其他旅遊體驗心頭好。

而於活動結束後，旅發局會公布3個組別，共15個最高票數的選項，成為「最強推薦清單」，以不同方式向旅客推介香港必到必玩之處，以計劃最地道的香港遊。旅發局則會向投選中符合最多「最強推薦清單」選項的1,000名參加者，送上內附150港元儲值額的「Hello Hong Kong 主題八達通卡」，以及「活動主題八達通卡套」。

旅發局總幹事程鼎一表示，來港旅客特別喜歡地道推介，嘗試港人都讚好的體驗，本港近年亦增設不少具特色的旅遊設施，鼓勵全港市民參與今次活動，一同推介自己心中「必到必玩必食」之選。旅發局補充，票選活動每人只能參加活動1次，重複登記將不獲接受。