康城車位騙案　14人受害涉款71.7萬元　區議員苦主促徹查

本港車位不足問題一直為人詬病，有騙徒藉機犯案。有住日出康城的車主在社交平台見有人放租車位，遂主動聯絡，對方自稱為公司代表，除與車主們實地視察車位外，又出示文書證明。車主們見對方言之鑿鑿，不虞有詐，即時轉帳一年車位租金予對方，豈料對方隨即失聯。有關騙徒近日落網，協助受害車主的區議員指，暫時接獲14名車主求助，接款71.7萬港元，更揭對方為騙案慣犯，曾涉網上情緣騙案。

西貢區議員張美雄今日(9日)陪同數名受害車主代表，到相關執法部門及政府大樓遞信，促請從速徹查案件及增加泊位供應。張表示，該名姓吳騙徒亦住在將軍澳區，有人在不同社交平台訛稱出租康城車位，自稱代公司放租車位，邀約有興趣的車主到停車場實地視察，期間出示偽造土地註冊處文件和相關文件以博取信任，又以低市價幾百元月租作招徠。當車主表示有興趣租用時，會被要求一次過繳交一次租金，每人損失約5至6萬港元。事件中，有最少14名車主上當，涉款71.7萬元。

張指出，該騙徒近日落網，除涉及車位騙案外，他以往涉及418萬元的網上情緣騙案。張促請相關執法部門從速徹查案件，亦希望將軍澳及康城居民提高警覺，提防墮入同類騙案。他提到，今次事件源於將軍澳及康城車位短缺嚴重不足，以康城為例，早前落成的期數大約每7名車主爭一個車位，而新落成的期數，比例遠不於此，故要求政府及運輸署從速覓地增加康城車位。執法部門早前交代案情指，今年1月17日至2月13日接獲多人報案，一名40歲姓吳無業男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「行使虛假文書」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)被捕，已被落案起訴。