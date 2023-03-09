政Whats噏： 「智方便」下載率唔理想　黃錦輝拆解原因

為支援「智慧城市」嘅發展，政府服務全面電子化可謂事在必行，然而系統開發成本達6000萬港元嘅一站式個人化數碼服務平台「智方便」，兩年前面世至今嘅下載率都未如理想。本身係中文大學工程學院副院長嘅議員黃錦輝，日前出席一網台節目時提到「智方便」之所以被譏為「至不方便」，皆因設計上仍然沿襲過去提供服務嘅手法，加上「用戶體驗」方面唔夠周到，因此有關服務平台仍有好大嘅改善空間。

其實「智方便」自推出以來，坊間嘅反應真係麻麻，政府有見反此，上月公布嘅財政預算案就表示會預留約2億港元提升「智方便」嘅用戶體驗。黃錦輝話據佢理解，工程學經常會遇到設計之時「自我感覺良好」，即係將部門慣常行事方法「電子化」，或將實體流程變成電子版本，佢形容咁做等於換湯不換藥，只係用另一個介面或另一個平台進行整件事情，原本嘅流程可以話無咩點改變。

黃錦輝指出另一個更大嘅問題係「用戶體驗」，指現今嘅應用程式，設計上應該係視乎用戶嘅需要，而唔係按操作員嘅角度，佢話呢個態度要改。黃提到過去嘅應用程式，係做完分析做設計，繼而進行開發同測試，係按部就班咁做，過程頗為漫長，然而依家就要好迅速咁知道要有乜嘢要改，然後即刻改。佢舉例，時下嘅電子遊戲軟件，係程式員或設計者與玩家一齊打機，發現有紕漏就即刻開會然後推出新嘅措施，過程十分互動之餘，仲可以吸收用戶體驗。

講到政府有意引進重點企業，就必需有相應嘅專才予以配合。黃錦輝指坊間對於「高端人才通行證計劃」都有一啲意見，譬如「入場券」就派咗好多啦，但是否適合本地嘅需求呢？依家銳意發展創科、搞醫療，若引入讀歷史嘅專才，咁又有咩意思呢？佢認為如何做好配對至關重要。而據佢理解，政府將為推算人力資源嘅需求而進行大型調研，有關估算將於2024年中或2025年年初就做好，希望未來人才計劃，甚至乎整個教育或職訓體制都可以同人力需求配合，以推動業界發展。