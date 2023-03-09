醫管局將優先檢查3類高風險設施　包括高處懸掛裝置及醫院外牆等

公立醫院事故不斷，冧天花頻生，危機四伏。醫管局今日(9日)表示，已展開行動，檢查公立醫院的設施及結構安全，並以風險分層的方法，優先檢查3類風險較高的設施，包括所有懸掛在2米或以上高度的裝置；曾經有剝落紀錄的地點、高風險區域(例如病房)、滲水地點、受工程震動影響的區域，以及有破損迹象的地點；及醫院外牆及構件。

發言人指，一些公立醫院的建築物於早年落成啟用，而且日常使用量極高，部分設施有可能會比較殘舊，希望公眾理解。當局又指檢查行動預計在1個月內完成，工程人員如發現醫院的設施或結構出現潛在風險，會馬上安排維修；如發現設施或結構存在重大風險，或有可能對病人及員工構成重大威脅，醫管局會適時公布，以消除公眾的疑慮。

多間公立醫院接連出現天花石屎塌下，繼青山醫院去年11月有病房天花石屎剝落，葵涌醫院前日(7日)亦發生同類事故，東網更接獲伊利沙伯醫院職員報料，指職員更衣室昨日(8日)有大面積天花石屎開裂，亦見已生銹的鋼筋外露。除天花石屎塌下，亦頻生墮物事故，基督教聯合醫院手術室於今年2月18日一盞手術燈突然墮下，壓傷麻醉助理肩膊；屯門醫院內科及老人科康復病房，一段病人扶抱吊機路軌有部件外殼掉落，事件中亦無人受傷。