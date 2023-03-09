尖沙咀藥店花旗蔘「斤變兩」劏客　執法部門放蛇拘兩店員

針對近日有藥店涉嫌使用不良營商手法進行銷售，執法部門在今日(9日)採取「放蛇」行動，發現一間位於尖沙咀的藥店，有店員向試購人員推銷購買花旗蔘，期間故意以誤導手法，使試購人員以為花旗蔘的售價為980港元一斤。當試購人員決定購買一斤花旗蔘後，有店員迅速將貨品切片，然後才向試購人員表示該花旗蔘是以「兩」為計價單位，價錢隨之升價16倍，由980港元狂漲至15,680港元一斤。行動中，該部門拘捕2名分別54歲及58歲的男店員，他們涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法，違反《商品說明條例》被捕，將會通宵調查。

調查人員指出，該部門深入分析近期收到的同類舉報，發現有不良商戶專門以內地旅客為目標，覷準他們來港「人生路不熟」、對法例並不了解，在銷售期間故意迴避，或以含糊不清的方式表達貨品計價單位，之後亦會要求顧客以電子支付方式付款，務求在他們不知情的情況下，收取比原價貴數倍甚至過百倍的款項，亦即俗稱「斤變兩」、「斤變錢」手法。同時，人員亦留意到有商戶無徵詢顧客，擅自將貨品切片或磨粉，透過製造「既定事實」，迫使顧客在不情願下付款購買貨物。該部門提醒，顧客如遇上不良營商手法，應該堅拒交易，盡快作出舉報及協助調查。