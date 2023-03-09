公院再爆事故　傳瑪嘉烈藥房現鼠蹤　老鼠疑服藥後伏屍櫃桶

公立醫院近日屢現冧天花、設備故障等事故，引起大眾關注，惟今(9日)再爆疑似鼠患問題，傳瑪嘉烈醫院藥房竟發現老鼠蹤影！據網傳圖片可見，相信是藥房職員疑在櫃桶內發現一隻老鼠，後者疑因食用櫃桶內放置的藥物而無力回天。不過，據指事發地點屬於醫院藥房，令人擔憂為病人配藥會否有衞生隱憂，甚至反成散播病菌的起源地。《東網》已向醫院管理局查詢事件，正等候回覆。

有網民匿名在社交媒體Instagram某專頁投稿，據網上兩張圖片顯示，有職員在上址位置發現老鼠屍，且貼文中亦寫道「Senna原來可以殺米奇(老鼠)」，雖然未知圖中的老鼠生死，但據貼文內容估計老鼠疑似服用該藥物後身亡。查詢相關藥物資料，Senna即是番瀉葉，屬於刺激性瀉藥的一種，用以刺激腸道蠕動，口服藥物一般於6至12小時見效，通常於晚上服用；肛門塞藥則15至60分鐘見效。常見的副作用有腹痛、噁心等。

不過，目前未知老鼠是從何途徑、方法進食有關藥物，但則令人擔憂公院藥房內部的衞生問題，包括職員有否妥善存放藥物、院方有無定時消毒等情況。根據衞生署藥物辦公室的指引，有關藥物需存放在陰涼及乾燥的地方，避免高溫或光線直接照射；除特別指示外，一般毋須存放在雪櫃內，但應放在兒童不能觸及的地方。