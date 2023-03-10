收集4.4萬堆填區傢俬轉贈重用　企業助慳逾265萬公斤碳排放

本港近年興起在家工作，眾多辦公室縮減規模節省資源，以致辦公室傢俬及設備棄置量大增。有環保初創公司於堆填區收集適合重用的傢俬，轉贈予慈善機構，而未能重用的則送往合作夥伴回收再造。公司指於過去逾一年半時間已成功從堆填區轉移逾4.4萬件傢俬及設備，減省逾265萬公斤的碳排放，估算所節省的碳排放能對沖500多個家庭一年用電所產生的碳排放量。

香港環保初創公司「Sustainable Office Solutions Limited (SOS)」表示，他們於2021年5月成立，至今年1月已成功從堆填區轉移44,454件辨公室傢俬及設備，當中接近4,300件捐贈至非牟利機構，包括余近卿中學、三聖過渡性房屋，有助降低受惠機構的運作成本，及大大提升其辦公室的舒適度及工作效率。SOS又指，會將未能重用的傢俬及設備送往合作夥伴，例如歐綠保綜合環保作回收再造，完善循環經濟。

該公司於成立初期與大型物業管理合作，建立平台及開設陳列室供其辦公樓租戶採納環保傢俬和循環不再使用的設備，推動減碳。而近年基於各大型金融機構，包括香港交易所收緊上市公司《環境、社會及管治》報告要求，促使有關公司接納回收及使用二手傢俬，令回收量迅速上升。

SOS又說，辦公室傢俬及設備轉移率高達95%，經回收而減省逾265萬公斤的碳排放，相當於500多個家庭一年用電量所產生的碳排放量，並稱現已得到政府的資助，發展傢俬及設備庫存管理系統電子平台，令回收的辦公室資源得以在市場及社區上不斷流通。