浸大國際作家工作坊文學節　小說家與ChatGPT對談創意

香港浸會大學國際作家工作坊將於3月13至16日在校園舉行年度文學節。兩位本年度駐校作家是內地小說家顏歌及美國小說家Violet Kupersmith，她們將於3月13日的開幕作家對談活動中，與ChatGPT互動。對談聚焦於推動當前及未來文學創作的兩個元素，即人類創意和人工智能之間的關係。

今年文學節的合作伙伴包括美國駐港澳總領事館及皮爾聖詩歌會(Peel Street Poetry)，邀請了兩位2023年度駐校作家，以及8位曾駐校的海外作家參與活動。文學節以「湍流 · 恬然 · 跨學科創作」為主題，探索在動盪時期的掙扎奮鬥、平靜的時刻，以及在社區進行跨學科創作的本意。文學節的其他活動包括小說寫作坊、座談會及文學朗讀。

今年亦邀得另外8位作家來港參與文學節，他們是以色列詩人Gili Haimovich、委內瑞拉小說家Gabriel Payares、保加利亞小說家Vladimir Poleganov、西班牙小說家Cristina Sánchez-Andrade、俄羅斯媒體藝術家及詩人Anna Tolkacheva、哥倫比亞記者Catalina Lobo-Guerrero、波蘭作家及電影製片人Marta Dzido，以及丹麥籍瑞典作家及藝術家Matilde Søes Rasmussen。他們是2021及2022年的駐校作家，原定來港的計劃因疫情而受到影響。他們將於3月15日在文學朗讀活動中與公眾分享作品。