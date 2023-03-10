4級火影響　恆星樓出入受阻垃圾堆積　東網介入垃圾翌日清走

尖沙咀海員之家重建地盤上周四(2日)晚發生4級大火，波及鄰近多座建築物，其所處於中間道及緬甸臺交界，附近部分路段需封閉。有讀者向東網反映，受封路影響，緬甸臺恆星樓正門不能出入，居民只能使用後門行一層樓梯出入，長者及行動不便人士變相被困大廈，另大廈垃圾多日無人清理，對開公眾垃圾站一度有垃圾堆積，環境衞生堪憂。東網周二(7日)向部門及承建商查詢，翌日有人員清理好大廈垃圾，正門有人開始搭建臨時通道。

讀者表示，地盤發生大火後，由於竹棚搖晃，故圍封了恆星樓正門及對開緬甸臺垃圾站一段路，居民出入需要經大廈後門，穿過後巷再上落一層樓梯，長者或行動不便的居民因不能行樓梯，去覆診或買餸都成問題。每到入夜，居民幾乎是摸黑出入，長者恐「差錯腳」跌倒。讀者稱，涉事地盤的承建商只搭建臨時有蓋通道往恆星樓樓下的酒家，讓食客出入，但無搭建有蓋通道至大廈正門。

此外，大廈垃圾一直堆積在後巷傳異味之餘，更是收窄了通道，只剩一人身位通過。至於緬甸臺垃圾站的垃圾亦一度堆至路邊，即使後來垃圾站重開，清潔工只能「行大運」般經棉登徑前往。

地盤承建商華營建築有限公司表示，曾派員清理該大廈的生活垃圾，而就延伸臨時有蓋通道事宜，因當中牽涉相關道路的解封安排，正積極與相關政府部門及不同機構協調。該公司稱，一直致力收集及跟進各項查詢，與恆星樓居民溝通後，已把查詢陸續轉交相關部門及保險公司盡快處理，亦已加派人手為居民服務，以及與大廈管理處接洽，務求加快進度。

食物環境衞生署則表示，緬甸臺垃圾站因位處於封鎖區範圍內，本月3日至4日不能開放給公眾使用，3月5日已如常運作，惟仍受現場封路安排所限，市民棄置垃圾後不能在相關範圍逗留，該署會視乎實際情況，加強收集該處一帶的垃圾。油尖旺民政事務處回覆指，火警後已主動聯絡有關大廈並協助大廈居民和有關人士(包括地盤負責人)溝通，以解決大廈的相關問題。