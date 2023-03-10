醫管局多名高層　年薪高過特首

醫院管理局獨立於政府，頭5名高薪行政人員年薪較特首更高，多年來一直為人詬病。有學者認為，近日公立醫院發生的一連串事故，明顯反映醫管局管理層的工作表現與薪酬並不相稱，無助該局履行責任及減少事故發生，公眾難以接受。政府應檢討醫管局運作存在的弊端與不合理的薪酬制度，確保服務質素和公帑用得其所。

醫管局在2021至2022年度最高薪的5名行政人員，依次排名是行政總裁高拔陞、九龍中聯網總監盧志遠、港島東聯網總監陸志聰、新界東聯網總監羅思偉、九龍東聯網總監譚錦添。高拔陞的年薪是616萬元，盧志遠和陸志聰同樣是581萬元。而羅思偉年薪554萬元，譚錦添年薪549萬元。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，醫管局管理層薪酬與他們的工作表現完全不符合，近月多次發生的墜物、天花塌下事故是「結構性疏忽」，不是單一事件。若當局早於第一次發生時已認真看待，立即檢測樓宇安全，事故或不會不斷發生，「明顯就掉以輕心，直到被不斷曝光才道歉」，此工作表現非常不理想。

他指近日發生的事故可引致人命傷亡，「係好彩，所以無出事，但管理層人工高到咁，本身有重大責任，卻又管理不善，實在不合理！」他認為值得商榷是否應「減人工」，並向他們追究責任，若確定有疏忽應引咎辭職，這樣才可以將他們的工作文化扶正。