東方日報A1：伊院穿窿人心惶惶　職員封嘴「整親都唔敢講」

公立醫院千瘡百孔，先後有多間醫院出事，更是「日日新鮮、鑊鑊甘」，爆出一單後如放炮仗般連環爆！繼葵涌醫院天花石屎大幅塌下，造成醫療儀器及傢俬損毀後；本報昨接獲職員報料，伊利沙伯醫院職員更衣室有天花石屎爆裂，本報現場所見「穿窿」天花生銹鋼筋外露，醫院管理局雖指事件中無職員受傷，惟有職員直言「整親都唔敢講」，可謂人心惶惶。

本報昨接獲伊利沙伯醫院職員報料，指職員更衣室有天花石屎裂開，但院方僅用膠帶圍封現場，並未即時處理。本報隨即趕往現場了解情況，肇事地點為伊院一幢樓高兩層的白色建築，據了解一樓為職員男更衣室，二樓則為職員女更衣室。天花石屎裂開位置是在一樓男更衣室，位置靠近燈管，範圍約20吋乘8吋，露出了生銹鋼筋，且牆身亦已爆裂。現場所見，天花裂開位置為職員儲物櫃及主要通道，有危及職員的安全風險。

記者曾向現場職員查詢是否有人受傷，惟職員的回應諱莫如深，僅稱：「整親都唔敢講！」醫管局回應說，該院工程部門昨在醫院各大樓全面巡查，發現院內一間員工更衣室內的天花有潛在風險，即時安排維修工程；又指現場所見的天花狀況是工程進行中，混凝土被工程人員鑿開維修的狀況。而有關位置並非臨床區域，工程部門檢視後認為沒有結構問題，惟為安全起見，工程部門立即圍封有關位置，防止員工經過，維修工程預計一兩日完成。有關位置將會暫時封閉，直至確定沒有安全問題，以確保員工安全。

事實上，近月多間公立醫院接連出現天花石屎塌下墮物事故，青山醫院病房去年11月有病房天花石屎剝落，幸無人受傷。基督教聯合醫院手術室於今年2月18日冧手術燈，壓傷麻醉助理肩膊。及後屯門醫院內科及老人科康復病房，一段病人扶抱吊機路軌有部件外殼掉落，事件中亦無人受傷；而屯院放射治療大樓地下低層男洗手間，去年5月30日亦有部分假天花掉落。連串事故後，醫管局表示不滿維修保養工程承辦商，富士達建築及工程顧問有限公司的表現；富士達回應說，對青山醫院和葵涌醫院發生的事件深感關注，會全力協助醫管局成立的檢討委員會，共同跟進事件。

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