屯門醫院再爆冧天花　滲水污染病人被服　霉菌奪命恐重現

公立醫院千瘡百孔，意外愈揭愈多。東網今日(10日)接獲職員投訴，指屯門醫院B/F被服房辦公室，今早發現有假天花塌下及嚴重漏水。維修人員檢查後，發現假天花上面已放置接水盤，本用作接載漏水，惟因日久無人理，最終導致冧假天花。滲出的污水亦有機會污染被服，若蒙污的被服送到病人手上，隨時令他們的病情加劇，帶來嚴重後果，甚至重現公院2015年霉菌感染的禍患。

屯門醫院回覆東網，指該院主座地庫一個辦公室，今早職員上班時，發現有假天花的外層物料掉落在地上。事件中沒有病人和職員受傷。院方十分關注事件，即時圍封該辦公室進行檢查，相信事件不涉及樓宇結構安全。

該名職員向東網記者表示，有關位置並非首次出現漏水同冧假天花問題，過去亦有通知該院的維修工程部，嘗試解決問題。該職員稱「每次師傅整完都話搞掂」，惟好景不常，每隔幾個月都會再次漏水，「治標不治本」。漏水冧假天花，除了職員的安全問題外，甚至會影響入院的病人。由於被服房負責將已洗乾淨的衣服及被鋪，分發予各部門的病人。該職員透露，面對滲水問題，院方往往只安排臨時措施，如放置接水盤了事。不少被服於運送期間已遭天花滲出的污水污染，若病人接觸到受污染的被服，隨時會病上加病。

有家庭醫生指出，污水滲入天花油漆灰後，即使非直接接觸亦會影響健康，而滲漏污水亦含有細菌，霉菌更會對患皮膚敏感、哮喘及其他呼吸道疾病人士構成威脅。若有關滲水由廁所滲出，更很可能含有大腸桿菌。

翻查記錄，瑪麗醫院2015年曾有5名病人無故感染毛霉菌，兩人去世，後來發現毛霉菌源頭竟是病人被服，醫管局立即抽驗各間公院病人被服是否中招，經追查下證實深灣洗衣房送來的被服驗出涉事毛霉菌。