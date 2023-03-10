公營牙醫不足　議員指修例不能過急　倡向私營買服務

本港公營系統牙科醫生不足，據知政府擬修訂牙醫註冊條例，引入非本地畢業牙科醫生，而本地牙科畢業生要先在公營或指定機構實習1年後才能正式註冊，本地培訓的非專科牙醫須在公營或指定機構服務2年。醫療衞生界議員林哲玄指，現行制度下，向私人執業牙科醫生策略性購買服務是最快捷增加公共牙科服務的途徑，值得考慮。至於硬性規定新畢業牙醫實習或服務一定年期，他認為不能操之過急，要視乎公共牙科醫療計劃的發展進度及大學的意見。

林哲玄指出，現時公營系統牙科醫生不足，源於40多所政府牙科診所基本上為公務員服務，只分出11所每週約一個時段為市民提供緊急牙科服務，往往只能等到牙齒沒救才有資格接受的服務，預防性治療則不足。他認為，為應對上述問題，政府應訂立公共牙科服務計劃並從速落實執行，推算所需牙科醫生以及相關護理專業人員的人力需求，按推算增加人力培訓或輸入人才。

他續稱，修例不宜只為填補現行人手編制缺口，而應是配合公共牙科服務發展的重要舉措。政府在沒有足夠設施和輔助人員可為市民提供公共牙科服務時，便硬性規定所有新畢業牙醫留任，只會延緩社區牙科醫生的供應，令市民看病更難。反之，向私人執業牙醫為市民策略性買服務是最快捷增加公共牙科服務的途徑。至於另闢途徑引入非本地牙科醫生，香港醫護專業從不排距非本地畢業同業，只關注水平質素，只要達標則無任歡迎。此外，社區組織協會幹事連瑋翹今(10日)在電台節目提到，現時公營牙醫診所只服務公務員，建議讓牙醫到康健中心等地方工作，確保基層市民受惠。