網絡攻擊不絕　宜留意身份盜用等5資訊保安風險

香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)日前在其年度資訊保安展望簡布會中，提醒社會各界今年要留意5大資訊保安風險，包括身份或憑證盜用、利用人工智能(AI)的攻擊、網絡犯罪服務、針對Web 3.0的攻擊及物聯網(IoT)廣泛應用引發的攻擊。

其中在身份或憑證盜用方面，黑客利用不同技術盜取他人身份，常用手法包括架設釣魚網站作為一個代理，代理受害人與官方網站進行雙重認證，成功驗證後，會把受害人載入官方網站繼續使用服務，但其實黑客已經在背後偷取受害人的Session Cookie；短時間內發出大量MFA授權請求轟炸受害人，務求令受害人誤按同意授權，黑客得到受害人授權後就可以登入受害人帳戶。網絡犯罪服務方面，不少網絡罪犯都會通過出售或者出租他們工具來圖利，讓整個網絡犯罪更加商業化、工業化，大大降低技術門檻，例如勒索軟件低至100美元都有交易，人人都可以做黑客。

針對以上5個資訊保安風險，HKCERT未來一年會以不同活動助應對，包括舉辦預防網絡釣魚活動，在全港不同地方擺設宣傳攤位宣傳、出版網絡安全刊物、聯同本地網絡供應商及世界各地的電腦保安事故協調中心一起清除可疑網站、主動收集惡意程式樣本並進行分析，以及為公眾提供解決網絡保安事故的方法及意見等。